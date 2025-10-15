În același timp, anonimatul oferit de numerar îl face atractiv și pentru infractori. Fondurile provenite din activități ilegale sunt „spălate” prin achiziții, investiții sau afaceri aparent legale, afectând încrederea în sistemele financiare la nivel global.

Limita de numerar va intra în vigoare în 2027

Pentru a limita tranzacțiile financiare ilegale, Uniunea Europeană a stabilit un plafon de 10.000 de euro pentru plățile în numerar, aplicabil tuturor statelor membre. Orice tranzacție peste această sumă va fi interzisă, cu unele excepții pentru persoane fizice. Măsura vizează în special tranzacțiile comerciale, achizițiile de bunuri de valoare mare și serviciile plătite în numerar. Guvernele naționale au libertatea de a stabili un plafon și mai mic, conform Tagesschau.

Tânăr, cercetat pentru escrocherie: a contractat credite pe numele iubitului cunoscut online: metoda inedită prin care i-a câștigat încrederea

Noua regulă face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, destinat combaterii spălării banilor. Pentru a supraveghea respectarea acesteia, UE a înființat Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA), cu sediul la Frankfurt. Instituția a început deja să colaboreze cu autoritățile naționale și va coordona implementarea noilor norme.

Sfârșitul numerarului? Opiniile experților

Limita de 10.000 de euro nu înseamnă dispariția numerarului, dar unii cetățeni văd această măsură ca începutul unei tranziții spre o economie complet digitală. Oficialii europeni resping ideea, menționând că scopul lor este doar reducerea dependenței de cash.

Economiștii avertizează că eliminarea completă a numerarului ar putea genera probleme majore. În zonele rurale, plățile digitale sunt încă rare, iar vârstnicii preferă metodele tradiționale. În plus, renunțarea totală la numerar ar ridica dificultăți legate de confidențialitate și controlul personal asupra finanțelor.

Câți bani este ideal să ai în cont, ca să nu se deprecieze prea mult. Experții explică regula de aur