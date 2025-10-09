”Ieri, 8 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică”, a informat, joi, Poliţia Capitalei.

În perioada decembrie 2024 – februarie 2025, tănărul de 24 de ani ar fi abordat un bărbat de 28 de ani pe un site de întâlniri pentru persoane gay şi a început o relaţie, susțin surse apropiate anchetei. Potrivit surselor citate, pentru a-i câştiga încrederea iubitului său, tănărul a pretins că este avocat. Ulterior s-au mutat înpreună şi, de pe telefonul bărbatului, tănărul a intrat în aplicaţia bancară şi a contractat două credite de nevoi personale, în valoare de 100.000 de lei.

Mai mult, pentru a intra în posesia banilor, tânărul ar fi modificat datele de conectare în aplicaţia bancară şi ar fi efectuat operaţiuni de retragere numerar, transferuri bancare, precum şi ordine de plată.