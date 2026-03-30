"Decizia poliției israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt în Duminica Floriilor catolice constituie o încălcare a libertății religioase și a protecțiilor de lungă durată care reglementează locurile sfinte", a declarat Kaja Kallas.
"Libertatea de cult la Ierusalim trebuie să fie garantată pe deplin, fără excepție, pentru toate confesiunile. Caracterul multireligios al Ierusalimului trebuie protejat", a adăugat ea într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Interzicerea de către poliția israeliană a accesului în Biserica Sfântului Mormânt pentru Patriarhul latin al Ierusalimului spre a celebra liturghia de Duminica Floriilor catolice a fost motivată de "securitate" și nu a avut nicio "intenție răuvoitoare", a indicat duminică seară biroul premierul Benjamin Netanyahu, citat de AFP, scrie Agerpres.
