Scandal uriaș cu privire la cele 16 miliarde de euro împrumutate prin programul SAFE. Sorin Grindeanu spune că el nu știe detalii despre acest proiect și nici măcar unde se duc restul de 12 miliarde de euro. Tot ce știe, spune liderul social-democrat, sunt de cei 4 miliarde care merg către construirea de autostrăzi. Și directorul ROMARM a declarat că nici industria de apărare nu a fost consultată cu privire la programul SAFE. Însă, Radu Miruță vine și completează că toate proiectele, cu tot cu sumele alocate, sunt publicate pe site-ul Ministerului Apărării.