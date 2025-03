”Sateliţii Copernicus ajută deja salvatorii”, anunţă preşedinta Comisiei.

”Suntem pregătiţi să oferim o susţinere suplimentară” , anunţă ea, exprimându-şi ”solidaritatea” faţă de cele două ţări.

Heartbreaking scenes from Myanmar and Thailand after the devastating earthquake.



My thoughts are with the victims & their families.



Europe's Copernicus satellites are already helping first responders.



We are ready to provide more support.



We stand with you in full solidarity. https://t.co/J7tX7ZJZrF