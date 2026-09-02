Ungaria blochează din nou negocierile UE cu Ucraina. Condiția pusă Kievului de Budapesta

Publicat 2 sept. 2026, 08:14 Actualizat 2 sept. 2026, 08:30

Ungaria este pregătită să permită avansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, dar cere Kievului progrese în protejarea drepturilor minorității maghiare. Budapesta a blocat din nou aprobarea unor etape ale procesului.

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