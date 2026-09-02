Ungaria blochează din nou negocierile UE cu Ucraina. Condiția pusă Kievului de Budapesta

Ungaria este pregătită să permită avansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, dar cere Kievului progrese în protejarea drepturilor minorității maghiare. Budapesta a blocat din nou aprobarea unor etape ale procesului.
Ungaria cere progrese privind drepturile minorității maghiare
Ungaria este dispusă să permită avansarea următoarelor etape ale negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, însă condiționează acest lucru de situația minorității maghiare din Ucraina. Budapesta cere Kievului să demonstreze că a făcut progrese în respectarea angajamentelor asumate privind protejarea drepturilor acestei minorități.
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Surse diplomatice din cadrul Consiliului UE au declarat pentru European Pravda că poziția Ungariei a fost prezentată în timpul discuțiilor privind deschiderea grupurilor de negocieri 2 și 3 pentru Ucraina și Moldova.
Reprezentantul Ungariei a transmis că Budapesta este pregătită să meargă mai departe, dar numai dacă Ucraina ia măsuri pentru îndeplinirea unui acord bilateral referitor la protejarea drepturilor minorităților naționale. Până când Kievul nu va demonstra progrese în această direcție, partea maghiară susține că procesul nu poate avansa.
Budapesta a blocat din nou aprobarea pentru Ucraina
Poziția Ungariei a fost menținută și la reuniunea Grupului de lucru privind extinderea și țările care negociază aderarea la Uniunea Europeană, COELA, desfășurată la 1 septembrie. În cadrul reuniunii, Ungaria a refuzat din nou să aprobe rezultatele evaluării preliminare pentru grupurile 2 și 3 în cazul Ucrainei.
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Budapesta leagă astfel continuarea procesului de măsurile pe care autoritățile ucrainene le vor lua pentru protejarea drepturilor minorității maghiare.
O încercare din iulie a fost blocată din același motiv
Nu este prima dată când poziția Ungariei împiedică avansarea acestei etape a negocierilor. O încercare anterioară de aprobare a rezultatelor evaluării preliminare, din 22 iulie 2026, a eșuat tot din cauza poziției Budapestei. La acel moment, Ungaria era dispusă să dea undă verde doar progreselor înregistrate în cadrul grupului 3 și numai în cazul Moldovei. În cazul Ucrainei, Budapesta continuă să condiționeze deblocarea negocierilor de progrese privind protejarea drepturilor minorității naționale maghiare.