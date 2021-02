Realitatea PLUS

George Simion: „În ultima perioadă i-am lăsat pe mult prea mulți să lanseze minciuni despre mine în spațiul public și acest lucru o sa inceteze. Eu în ultimii doi ani, de când mi-am vândut apartamentul din București. locuiesc în strada Geneva nr. 20, într-o garsonieră de 20 de metri pătrați, care aparține lui Marius Lulea, prietenul meu bun. Mulți aruncă cu gunoi în noi în perioada asta absolut pe nedrept și un jurnalist care a început să vina aici să caute în gunoaie și să facă dezastru spunând că vai ce se întâmplă la sediul AUR.”

Mălin Bot: „Sa vedeti ce mizerie poate sa fie! Nu stiu ce e inauntru, dar sa vedeti ce mizerie poate sa fie aici: banere aruncate, fel de fel de lucruri depozitate. Ma intreb: cum vor oamenii astia sa gospodareasca Romania daca ei nu sunt capabili sa gospodareasca propriul sediu? Au benerele aruncate pe aici. Ati vazut ce mizerie e? Benerele aruncate asa in ploaie? Va dati seama oamenii astia? Cum o fi la ei acasa?

George Simion: „”Nu este sediul AUR. Aici am stat pana acum, In ultimii doi ani, pentru ca eu cred in cauza noastra si o sa ma lupt pana la capat pentru ea.”