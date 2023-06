Pentru a liniști apele, autoritățile au venit cu lămuriri ulterioare, prin care recunoșteau implicit că respectivele canale media au căzut pradă hackerilor.

„Este adevărat că au fost hack-uri în unele regiuni”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de The Independent.

Agenția de știri de stat rusă TASS l-a citat spunând că videoclipul afișat pe unele rețele „este un hack” și „experții se ocupă deja de asta”.

„Știu că a existat un hack în unele rețele. Acum toate acestea au fost eliminate și situația se află sub control”, a spus oficialul rus

Videoclipul deepfake a fost difuzat între orele 12.41 și 13.18, sub denumirea „Apel de urgență al președintelui” și îl înfățișa pe liderul de la Kremlin spunând, pe un ton grav, că armata Ucrainei a intrat în trei regiuni de graniță și, ca răspuns la această acțiune, a fost declarată legea marțială în acele regiuni. Stând lângă steagul Rusiei, Putin a adăugat că va semna în scurt timp un decret pentru a anunța mobilizarea generală.

„Trebuie să unim toate eforturile rușilor pentru a învinge inamicul periculos și insidios”, „spunea” liderul de la Kremlin.

In #Russia, several radio stations and even local TV networks appear to have been hacked to broadcast a deep fake address allegedly by president Putin.



This fake address announced mass mobilisation and introduced martial law in border regions.



