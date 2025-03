Francisco Comesana a fost eliminat în primul tur al turneului de la Miami, dar va fi amintit în istoria tenisului pentru un act surprinzător petrecut în timpul calificărilor. În confruntarea cu Michael Mmoh, pe care a câștigat-o cu 6-3, 6-4, argentinianul a fost surprins fumând o țigară între seturi, conform publicației Express.

Fumatul pe teren era o practică obișnuită în anii "60 și "70, dar a fost interzis în era modernă a tenisului. Totuși, în calificările de la Miami, Comesana a pus o țigară în colțul gurii la finalul primului set și i-a solicitat arbitrului de scaun o brichetă. "Îmi pare rău, ai cumva un foc?", a întrebat el, însă oficialul l-a ignorat.

Comesaña giving his best impression of peak 1970s tennis pic.twitter.com/rBgJ1PrLHh