”Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră, aflaţi în patrulare în această dimineaţă, în jurul orei 8.00, pe Bdul Vasile Pârvan, au fost atenţionaţi de un cetăţean că pe podul cu lacăte din zona Parcului Copiilor se află un tânăr care pare că vrea să se arunce. Imediat s-au deplasat la faţa locului unde au găsit pe partea exterioară a podului un tânăr care avea în mână o lumânare şi se afla într-o poziţie care îi punea în pericol viaţa”, a transmis Poliţia Locală Timişoara.

Poliţiştii locali au reuşit să îl convingă pe tânăr să renunţe la gestul său. Acesta a fost dus la sediul Poliţiei Locale, unde a fost luată legătura cu familia.

”Poliţiştii locali au stat de vorbă cu el, aflând că are 24 de ani, este student şi s-a plâns că nu este înţeles de cei din jur, nu îşi găseşte drumul în viaţă. După aproximativ o oră, acesta a fost convins că este mai bine să coboare de pe balustrada podului, a fost preluat şi adus la sediul Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Timişoara, unde s-a luat legătura şi cu familia”, a mai precizat Poliţia Locală Tmişoara.

Tânărul a fost preluat de o ambulanţă şi transportat la clinica de psihiatrie pentru a fi evaluat, fiind anunţată şi Secţia 1 Poliţie despre incident.