”Părţile declară din nou că nu pot exista învingători într-un război nuclear şi că acesta nu trebuie să fie declanşat niciodată”, afirmă într-o ”Declaraţie comună”, semnată marţi, în urma unei întâlniri la Kremlin, preşedinţii rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping.

Putin managed to learn only one word in Chinese during the years of partnership with China



Granddad wanted to surprise you with his knowledge of the Chinese language and made a toast to Xi Jinping's health, but he said only one word: gānbēi ("Bottoms up").



Medvedev was not…