Mai multe persoane din comuna Ciorani, printre care se află și primarul, sunt suspectate că ar fi obținut certificate fictive de vaccin anti-COVID. Procurorii fac cercetări în cauză, dosarul aflându-se în anchetă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Pe lista suspecților se află inclusiv o asistentă medicală, care s-ar fi folosit de parafa medicului fără ca acesta să știe, au precizat surse apropiate de anchetă pentru ziarulincomod.ro.

Primarul Marin Voicu: spune că s-a vaccinat și că nu știa că face parte din dosarul resfectiv.

“Știam că este un dosar, dar nu știam că mă vizează și pe mine. Eu m.am vaccinat anti-Covid Pfizer, in 27 aprilie, și am făcut si rapelul. Eu mă vaccinez si antigripal în fiecare an. Stiam că sunt probleme, dar cu asistenta, probabil și cu medicul. Stiam că au chemat, probabil au interceptat fetele astea care au fost acolo, mă rog, ce-au făcut ele, problemele lor..

Acum centrul de vaccinare de la Ciorani este închis de mult”, a declarat Marin Voicu pentru sursa citată.