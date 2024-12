Bărbatul a făcut publică situația sa pe rețelele sociale:

„In sfârșit dupa lupte grele timp de peste 100 de zile si petiție scrisă către Ministerul Muncii,CNPP si CJP Olt ,astăzi 19.12.2024 am primit decizia de PLV emisă încă din 04.12.2024 iar ei in urma cu doar câteva zile spuneau ca nu merge softul! Eu cred ca este altceva necurat la mijloc....lipsa de bani la buget. Eu am primit astazi si banii pe card ptr.penisa din ultimile 4 luni dar oricum nu le multumesc ,ptr.ca nu am de ce! M-au stresat aproape 4 luni cu un raspuns care are totusi un termen legal si nerespectat de bugetarii acestei țări. Dosarul a fost depus pe 02.09.2024.”, a scris acesta pe un grup de Facebook dedicat pensiilor.

Nu este însă singurul caz izolat. Din cauza problemelor cu noul soft și a întârzierilor de recalculare, seniorii au primit banii mai târziu decât termenul stabilit. După deblocarea sistemului, dosarele românilor au fost finalizate, însă numai cele depuse în luna septembrie.

De la 1 ianuarie, seniorii riscă să nu primească indexarea cu rata inflației, de 12%, mai ales că gaura din buget se adâncește pe zi ce trece.

