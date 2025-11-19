Dascălii, revoltați de noile tăieri anunțate de Bolojan

Miercuri, în fața Ministerului Educației și Cercetării, sute de dascăli și sindicaliști din învățământ au ieșit din nou în stradă, nemulțumiți de intenția Guvernului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistem. Protestul survine după anunțul privind un nou act normativ aflat în discuție la Palatul Victoria.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' și Federația Națională Sindicală 'Alma Mater' protestează față de intenția Executivului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal în sistemul de învățământ, printr-un nou act normativ care se discută în aceste zile în spatele ușilor închise de la Palatul Victoria. Considerăm că o asemenea măsură este nu doar inoportună, ci și profund nedreaptă, cu consecințe grave asupra sistemului educațional”, transmiteau sindicaliștii într-un comunicat remis presei marți.

Aceștia cer partidelor din coaliția de guvernare să renunțe la aceste măsuri, subliniind că vinovățiile pentru problemele financiare ale statului nu trebuie să fie plătite de învățământ.

„Este evident faptul că experții care lucrează la identificarea soluțiilor pentru reducerea deficitului bugetar nu cunosc în mod concret activitatea din sistemul de învățământ. Deja avem mii de copii care nu au cadre didactice calificate la clasă, iar în fiecare zi sute de profesori, inclusiv din învățământul superior, renunță la orele pe care le au la plata cu ora. Orice tăiere care se va decide în perioada următoare va conduce la agravarea crizei de personal, cu consecințe directe asupra copiilor”, afirmă sindicaliștii.

Protestul continuă pe fondul tensiunilor tot mai mari din sistemul de învățământ, care se află într-o situație critică după mai mulți ani de subfinanțare și măsuri contestate de cadrele didactice.