Potrivit datelor oficiale, „în ziua de 27 august 2025, la ora 20:47:38 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 85.0 km”. Adâncimea considerabilă a făcut ca seismul să nu fie resimțit de populație, însă înregistrările au confirmat producerea lui.

Specialiștii au precizat că epicentrul s-a aflat în apropierea mai multor localități importante. Cutremurul s-a produs la 33 de kilometri vest de Focșani, 67 de kilometri nord de Buzău, 76 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 88 de kilometri sud-vest de Bârlad, 90 de kilometri est de Brașov și 91 de kilometri sud de Bacău.

Deși nu s-au raportat pagube sau victime, astfel de evenimente readuc în atenția publică fragilitatea zonei seismice Vrancea, responsabilă de cele mai puternice cutremure din România. Seismul de miercuri seara se înscrie în seria de mișcări tectonice frecvente, care, chiar dacă nu provoacă daune, mențin un grad ridicat de vigilență în rândul autorităților și al populației.

