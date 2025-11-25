Producătorul german de anvelope și componente auto Continental AG analizează posibilitatea eliminării a aproximativ 1.500 de posturi suplimentare în cadrul diviziei ContiTech, specializată în produse din cauciuc și materiale plastice. Compania deține și o unitate ContiTech în Timișoara..

Planul de reducere a personalului a fost confirmat luni de o sursă din consiliul de întreprindere, în contextul pregătirilor pentru vânzarea diviziei ContiTech, pas care face parte dintr-un amplu proces de restructurare a grupului german, conform Reuters.

Anterior, Continental anunțase intenția de a realiza economii anuale de aproximativ 150 de milioane de euro începând cu 2028, ca parte a planului de vânzare a diviziei ContiTech în cursul anului viitor. Scopul este ca grupul să se concentreze exclusiv pe activitatea principală – producția de anvelope.

„Măsurile anterioare nu mai sunt suficiente”, a transmis compania.

În luna ianuarie, Continental a anunțat închiderea a patru fabrici și restructurarea altor două, măsură care a vizat 580 de posturi din cadrul ContiTech.

În total, grupul și-a propus reducerea a aproximativ 10.000 de locuri de muncă la nivel global, în urma măsurilor de reorganizare care au inclus și separarea de divizia de piese auto, acum listată sub numele Aumovio, la începutul acestui an.

Compania a precizat că măsurile suplimentare vizând ContiTech, concentrate în principal asupra pozițiilor administrative, au fost luate ca reacție la schimbările de piață și vizează creșterea competitivității.

Într-un comunicat comun, sindicatul IGBCE și consiliul de întreprindere al companiei au criticat planul, descriindu-l drept „o nouă încălcare a încrederii” în cadrul procesului de restructurare.

Continental rămâne unul dintre cei mai mari angajatori privați din România, cu aproximativ 20.000 de angajați. Dintre aceștia, circa 13.000 lucrează sub brandul Aumovio în unitățile din Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara, restul activând în celelalte divizii ale grupului, inclusiv ContiTech.

Reprezentanții Continental România au reamintit că fabrica din Timișoara, inaugurată în 2002 în Parcul Industrial Freidorf, produce curele de transmisie și distribuție, precum și conducte pentru sistemele de aer condiționat, servodirecție și control al șasiului.