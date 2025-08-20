„Din declarațiile d-ei judecător Iulia Scântei de ieri eu nu am înțeles decât că CCR a fost indusă în eroare de CSAT pentru a lua hotărârea anulării alegerilor. Eu ca avocat dacă prezint cu intenție instanței lucruri neadevărate, susținând că sunt adevărate, în acest sens producând documente false, acest lucru ducând la o hotărâre greșită, voi fi cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.

Exact același lucru ar trebui să se întâmple și după aceste dezvăluiri, Parchetul general ar trebui să se autosesizeze pentru a verifica dacă CCR a fost indusă în eroare cu intenție.

În casa noastră curățenie nu trebuie să ne facă Departamentul de stat SUA sau Tulsi Gabbard, șefa comunității de informații a SUA, ci noi înșine și autoritățile noastre judiciare”, a scris Toni Neacșu, pe Facebook.

Judecătoarea CCR Laura-Iuliana Scântei a explicat anularea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Judecătoarea CCR a explicat că documentele declasificate ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării (4 decembrie 2024) au prezentat mai multe nereguli legate de procesul electoral, în special în campania electorală.