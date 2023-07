Un elicopter Mi-8 transportând 13 persoane s-a prăbușit în regiunea Altai din Siberia, lovind un cablu electric de înaltă tensiune. Agenția TASS a confirmat că 6 persoane au murit în urma accidentului.

Elicopterul, aparținând companiei Altai Avia, s-a prăbușit și a luat foc în timpul aterizării în satul Tiungur, din districtul Ust-Koksinski. A fost raportat că 13 pasageri erau la bord în momentul accidentului, dintre care 6 au murit pe loc și alți 7 au suferit răni. Autoritățile locale de urgență au precizat că trei dintre persoanele rănite sunt în stare critică.

Ministerul rus pentru situații de urgență a confirmat incidentul, menționând că echipaje de pompieri și alte servicii specializate intervin la fața locului. Conform informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale la nivelul solului.

