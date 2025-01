„Abuz Poliția Suceava Înmatriculări Auto! Pe scurt, aveam programare să transcriu o mașină la ora 12, am ajuns mai târziu pentru ca am luat copilul de la grădiniță , când aveau ei pauză de masă, am așteptat până au deschis , ora 13, merg la ghișeul numărul 3 și rog respectuos mă iertați am întârziat, dacă se poate să mă ajutați dacă nu voi face altă programare .Domnul mi-a luat actele și a constatat ca nu aveam o copie și mi-a zis zis sa o fac și dacă nu e ocupat mă ia. În maxim 5 min am revenit cu copia, era un domn înaintea mea și l-am rugat dacă mă poate lăsa , el văzându-mă cu copilul m-a lăsat, la ghișeul 3 domnul mi-a zis ” domnu care te-a lăsat nu e șef aici eu sunt, vii după terminarea programului şi le depui! Am zis Domnule mi-ați zis să revin cu copia, nu vă bateți joc de mine, sunt cu copilul, răspunsul „și ce dacă, poți fi cu 100 copii.. de acolo a venit agenta de poliție, deși nu m-am opus sa ies afara, m-a luat de haine, mi-a rupt hainele de pe mine, eu ieșind afara de bunăvoie! Rușine, mare rușine, să iei un părinte de piept când are un copil de mână și să-i rupi hainele pentru ce??? Ce am făcut??? Așa se procedează ???”, a transmis sportivul Sorin Mihalescul într-un mesaj pe Facebook.

Ulterior acesta a postat și un clip video care ilustrează cele întâmplate.

Până la ora transmiterii acestei știri nu existau reacții din partea Instituției Prefectului Suceava sau a Inspectoratului Județean de Poliție.

Potrivit presei locale, Sorin Mihalescul este și pompier voluntar și paramedic în timpul liber. El a fost dat exemplu de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru activitatea de voluntariat desfășurat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Bucovina” Suceava.

În perioada pandemiei, el a acumulat peste 3.000 de ore de gardă și a participat la peste 400 de intervenții, demonstrând un angajament deosebit față de comunitate, scrie Ziarul de Suceava.