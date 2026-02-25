Un consilier AUR îi taxează pe cei din USR pentru situația Parcului IOR: „Au promis că îl vor salva. Astăzi au puterea. De ce nu îl salvează?”

Marco Niță, consilier local AUR în Sectorul 3, acuză USR că nu și-a respectat promisiunea de a salva Parcul IOR, deși, potrivit acestuia, are în prezent „toate pârghiile instituționale” pentru a interveni.

„Salvaţi Parcul IOR!”, acesta a fost unul dintre cele mai folosite sloganuri ale USR şi ale susţinătorilor lor. Au cerut voturi în numele acestui parc şi au promis că îl vor salva. Astăzi, USR este la guvernare alături de PSD şi PNL. Au ministrul Mediului. Au majoritate politică. Au toate pârghiile instituţionale”, afirmă Marco Niţă.

Consilierul susține că, în actualul context politic, Uniunea Salvați România, aflată la guvernare alături de Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, ar avea capacitatea administrativă și politică de a rezolva situația parcului.

Referire la declarațiile lui Nicușor Dan

Niță amintește și declarațiile publice făcute în trecut de fostul primar general al Capitalei, actualul președinte Nicușor Dan, care a afirmat că va lupta pentru salvarea parcului. „Şi totuşi, astăzi, Parcul IOR nu este salvat”, a declarat reprezentantul AUR. Consilierul local critică și organizațiile neguvernamentale implicate anterior în proteste pentru protejarea spațiului verde.

„Astăzi, când cei pe care i-au susţinut sunt la putere, nu mai vedem aceeaşi determinare”, spune Marco Niță.

Amendament pentru expropriere

În același context, reprezentantul AUR precizează că, printr-un amendament al partidului său aprobat în Consiliul General al Municipiului București, au fost alocați patru milioane de lei pentru documentația necesară exproprierii.

„Banii există. Cadrul legal există. Întrebarea este una simplă: Cine opreşte, astăzi, salvarea Parcului IOR şi de ce. Parcul IOR nu aparţine politicienilor. Aparţine bucureştenilor. Iar aceştia merită fapte, nu tăcere”, a declarat consilierul local AUR.

