Un cămin de bătrâni din Bihor a devenit FOCAR de covid. Peste 100 de persoane suspecte, administratorul - preot nu crede în virus

Părintele Nicolae Bura sustine ca SARS-CoV-2 este "facatura", pentru ca Romania, "condusa de toti prostii", sa "ia bani de la Uniunea Europeana", scrie BIHOREANUL.



"Preotul ortodox Nicolae Bura, administratorul centrului, a afirmat ca nu recunoaste rezultatele analizelor, a refuzat sa admita ca in centrul de la Baita exista persoane cu Covid si, de asemenea, a refuzat dezinfectarea spatiilor acestuia. I s-a comunicat ca centrul va fi plasat in carantina. A afirmat ca se opune, zicand ca cineva vrea sa-i inchida centrul", au declarat sursele BIHOREANUL.



Presa locala informeaza ca in centru nu se respectau masurile de preventie impotriva COVID.



Contactat joi seara de BIHOREANUL, preotul Nicolae Bura a confirmat situatia, insa a aratat ca "nu crede" nicio iota din "povestea cu Covidul", avand un discurs halucinant pe aceasta tema.



"DSP-ul nu-i bun de nimic, nu-i in stare sa gestioneze nimic. Mi-a trimis astazi o lista cu niste persoane care au fost gasite pozitive, dar sunt asimptomatice, sunt sanatoase, nu mi-a trimis o adresa oficiala. Le-am cerut sa-mi trimita o adresa oficiala, nu povesti din astea cu Covid. Mi-au spus ca vor institui carantina. Nu, zau?!", a spus parintele Bura.



Preotul Bura sustine ca DSP vrea sa-i inchida afacerea de la Baita, pentru care statul plateste, prin DGASPC Bihor, cazarea, hrana si ingrijirea batranilor, precum si salarizarea angajatilor.