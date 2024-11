Bărbatul în vârstă de 70 de ani a rămas prins sub utilajul forestier la mai bine de 5 kilometri distanță de orice drum accesibil, așa că cei mai mulți dintre pompieri și salvamontiști au fost nevoiți să meargă pe jos până acolo. Două autoturisme de teren special echipate pentru astfel de situații au fost singurele vehicule care au putut înainta prin pădure.



Când autoritățile au ajuns la fața locului, bărbatul prins sub utilaj era în hipotermie. Salvatorii au făcut o primă evaluare la fața locului și mai apoi au declanșat operațiunea prin care l-au scos pe vârstnic de sub vehiculul extrem de greu.



Din fericire, bărbatul putea să comunice cu pompierii. Totuși, fiindcă era în hipotermie și avea mai multe răni vizibile la nivelul pipetului, aceștia au decis să cheme în ajutor un elicopter SMURD. Victima se află acum în grija medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare.

