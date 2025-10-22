Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au fost sesizaţi de un bărbat de 57 de ani, din Craiova, cu privire la faptul că o persoană ar fi pătruns în incinta magazinului pe care îl administrează, unde, sub ameninţare, ar fi determinat-o pe angajată să îi dea aproximativ 2.000 de lei.

”În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţişti, în cursul zilei de ieri, a fost identificat un tânăr de 27 de ani, din Craiova, bănuit că, în seara zilei de 20 octombrie, având faţa acoperită, ar fi pătruns într-un magazin din municipiul Craiova, unde sub ameninţare, ar fi deposedat-o pe angajată, o femeie de 45 de ani, din Craiova, de 2.150 de lei, după care ar fi părăsit incinta, fugind către Bulevardul Dacia. Tânărul a fost depistat de poliţişti pe strada Nicolae Coculescu, din Craiova şi condus la sediul poliţiei pentru audieri”, a transmis, miercuri, IPJ Dolj.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru tâlhărie calificată.