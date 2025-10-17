În urma controlului bagajelor, poliţiştii de frontieră au găsit mai multe pachete sigilate care conţineau substanţa vegetală interzisă.

Drogurile au fost confiscate, iar bărbatul a fost predat ofiţerilor.

Anchetatorii urmează să stabilească destinaţia finală a drogurilor şi dacă albanezul face parte dintr-o reţea internaţională de trafic de stupefiante. De asemenea, el va fi prezentat unei instanțe de judecată pentru a se stabili dacă pe numele lui va fi emis sau nu un mandat de arestare preventivă.