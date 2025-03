Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș, polițiștii Secției 7 Rurală Lugoj, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Lugoj, au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict a femeii de 48 de ani, din județul Timiș, vizată pentru comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor în formă continuată și participația improprie sub forma instigării la infracțiunea de contrabandă calificată, acțiunea fiind organizată în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, scrie Agerpres.



\"În fapt, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cursul anului 2025, o femeie în vârstă de 48 de ani, ar fi introdus ilegal în România mai multe arme letale, fără documente legale, din Austria. Ulterior, acestea au fost depozitate în imobile folosite de către o altă persoană, o femeie în vârstă de 52 de ani. Astfel, în cursul zilei de 28 februarie, polițiștii au surprins-o pe femeia de 48 de ani în flagrant delict, în timp ce încerca să comercializeze patru arme letale deținute ilegal, 25 de cartușe cu glonț și un binoclu, într-un imobil de pe strada Splaiul 1 Decembrie 1918 din municipiul Lugoj. De asemenea, ca urmare a probatoriului administrat, la aceeași dată, au fost puse în executare patru percheziții domiciliare, trei în județul Timiș și una în județul Caraș-Severin. Armele, muniția aferentă și binoclul au fost confiscate și ridicate de către polițiști în vederea continuării cercetărilor. Cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Arad\", au transmis reprezentanții IPJ Timiș.



Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a femeii de 48 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor în formă continuată și participația improprie sub forma instigării la infracțiunea de contrabandă calificată. De asemenea, femeia în vârstă de 52 de ani a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Poliția Română l-a dat în urmărire pe Horațiu Potra, fiul acestuia și încă o rudă. Unde se află șeful mercenarilor