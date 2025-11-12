Ultimele zile ale maestrului

Horia Moculescu și-a petrecut ultimele zile la Institutul „Matei Balș” din București, unde fusese internat din cauza unei pneumonii agresive. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-l stabiliza, însă organismul său, deja slăbit de afecțiuni cronice, nu a mai rezistat. Potrivit apropiaților, compozitorul se confrunta de ani buni cu dureri constante provocate de sindromul Morton, o boală rară care afectează nervii dintre degetele piciorului și provoacă dureri acute.

„Sunt operat de două ori în ultimii cinci ani… dar durerea e permanentă”, mărturisea artistul cu sinceritate într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.

Deși boala îl chinuia, Horia Moculescu și-a păstrat umorul, energia și dragostea pentru muzică până aproape de final.

O carieră legendară

Compozitor, pianist, prezentator și producător, Horia Moculescu a fost o figură emblematică a scenei muzicale românești. A scris zeci de melodii devenite hituri, a colaborat cu nume mari ale muzicii ușoare și a fost o prezență carismatică în numeroase emisiuni TV.

Colegii de breaslă și prietenii săi vorbesc despre el ca despre un om talentat, cald și generos, care a știut să inspire și să aducă zâmbete chiar și atunci când viața nu i-a fost ușoară.

Averea și moștenirea lăsată în urmă

După decesul maestrului, atenția s-a îndreptat și asupra moștenirii sale, despre care s-au făcut mai multe speculații. Potrivit fostei sale soții, Mariana Moculescu, singura moștenitoare este Nidia, fiica lor.

„Horia a avut o casă la Băneasa, dar a vândut-o. Avea și un teren lângă Timișoara, de aproape cinci hectare, pe care l-a înstrăinat. Din câte știu, mai deține apartamentul din centrul Capitalei, lângă Parcul Cișmigiu – o locuință spațioasă, de 142 de metri pătrați. Probabil că acesta va rămâne Nidiei. Poate mai are și alte bunuri. Mi-aș dori ca totul să-i revină fiicei noastre, pentru ca ea să aibă o viață liniștită”, a declarat Mariana Moculescu.

Deși a cunoscut gloria, Horia Moculescu a traversat și perioade dificile. Fosta soție a vorbit deschis despre pasiunea sa pentru jocurile de noroc, o slăbiciune care l-ar fi costat o parte din averea obținută prin muncă. Totuși, cei care l-au cunoscut spun că a fost mereu un om generos, plin de viață și de dorința de a-i face pe ceilalți fericiți.

Moartea sa lasă în urmă o carieră strălucită, o fiică îndurerată și o moștenire artistică uriașă.