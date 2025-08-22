Din 9 octombrie, fiecare transfer bancar va fi verificat automat. Sistemul va compara numele beneficiarului cu IBAN-ul introdus, iar rezultatul acestei verificări va fi afișat sub forma unui cod colorat, asemănător unui semafor:

- Verde: datele corespund exact (Match)

- Galben: datele sunt foarte apropiate, dar există mici diferențe; banca va sugera numele corect (Close Match)

- Roșu: datele nu coincid (No Match)

În situații în care apar probleme tehnice la accesarea datelor, verificarea nu va fi posibilă. Unele bănci vor utiliza chiar emoji-uri în locul codurilor colorate, pentru a face semnalizarea mai intuitivă pentru clienți.

Ce trebuie să facă utilizatorii la nepotrivire

În cazul în care rezultatul este roșu, transferul nu va fi blocat automat. Clientul poate decide să trimită banii în continuare, dar își asumă riscul ca fondurile să ajungă la o persoană greșită și să nu mai poată fi recuperate. Băncile recomandă ca în astfel de situații să se realizeze o verificare suplimentară cu destinatarul.

Pentru erorile minore de tastare, cum ar fi litere lipsă sau inversate, sistemul va afișa codul galben, indicând că, în majoritatea cazurilor, transferul poate fi efectuat în siguranță.

Regula se aplică și la ordinele de plată pe hârtie

Noua regulă nu se limitează doar la transferurile online. Clienții care folosesc ordinul de plată clasic, depus la ghișeu, vor beneficia, de asemenea, de verificarea numelui în raport cu IBAN-ul. În aceste cazuri, consilierul bancar va introduce datele în sistem și va realiza verificarea pe loc.

Pentru ca procesul să funcționeze, clienții trebuie să depună documentele în timpul programului de lucru al băncii. Dacă ordinul de plată este lăsat în cutia poștală a instituției, verificarea automată nu va fi posibilă, iar clientul va trebui să discute direct cu banca pentru confirmarea transferului.

