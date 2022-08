Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a anunțat miercuri că miniștrii de externe ai UE au convenit să suspende Acordul cu Rusia privind facilitarea obţinerii vizelor, din cauza războiului din Ucraina. Dar miniștrii de externe din UE nu au ajuns la un consens legat de interzicerea generală a vizelor de călătorie pentru ruși, deoarece statele membre au păreri împărțite în această problemă, potrivit Deutsche Welle.

Marți, ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a declarat că Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum și să „închidă ușa” turiștulor ruși pentru a schimba cu adevărat Rusia.

„Am asistat la o creștere substanțială a trecerilor de frontieră dinspre Rusia către statele vecine. Acest lucru devine un risc de securitate. Prin urmare, suntem de acord astăzi cu miniștrii de externe ai UE cu privire la suspendarea totală a Acordului privind facilitarea obţinerii vizelor între UE și Rusia”, a anunțat scris Josep Borrell, pe Twitter.

