Acum 6 săptămâni, la o discuție, am stabilit calendarul. În acordul de coaliție scrie că pe 25 mai PSD preia funcția de prim-ministru. Am stabilit să fie 26, 25 fiind o sărbătoare importantă. Calendarul este unul corect și trebuie să se țină de acest calendar. Pe 30 să fie Guvernul nou instalat. Noi nu vom pleca de la guvernare, noi am semnat acest acord de coaliție pentru 4 ani. La Ministerul Dezvoltării lucrurile merg bine, la Ministerul Mediului este un portofoliu foarte dificil. Eu zic că am gestionat extrem de corect și am reușit că se poate ajunge la soluții corecte și la sport nu mai spun”, a explicat președintele UDMR, într-un interviu pentru Europa FM.

„Sunt 6 ministere unde eu nu am acces”

Întrebat dacă vor renunța la Ministerul Dezvoltării, Kelemen Hunor a punctat: „Eu am avut oferte. Eu nu pot să explic nici opiniei publice, nici colegilor, nici mie de ce trebuie să renunț la Dezvoltare. Ponderea se calculează diferit. Nu este una matematică, ci una politică. Am făcut asta și în 2021 și 2020. Sunt 6 ministere unde eu nu am acces”, a afirmat vicepremierul cu referire la ministerele care au reprezentant în CSAT.

Chestionat dacă sunt de acord cu preluarea MIPE, Kelemen Hunor a explicat: „MIPE nu intră în calculele noastre. Acolo Boloș face o treabă foarte bună. Cei care au făcut treabă să continue. Nu căutăm noi MIPE”.

„Nu cred că greva din Educație e insturmentată politic”

Șeful UDMR a comentat și raportarea liderilor Coaliției față de grevă și acest negocieri. „Nu cred că trage de timp. Joacă politic, dar nu trage de timp”, a afirmat Kelemen Hunor, legat de Marcel Ciolacu.

De asemenea, a negat faptul că ar putea fi o grevă instrumentată politic. „Nu, nu ar fi fost în interesul lui Ciolacu. Dacă nu se rezolvă, ar trebui să rezolve el. Așa s-a nimerit. Ligia Deca a avut o propunere care, la un compromis, poate că ar fi salvat situația: să introducem în textul legii educației preuniversitare un articol în care să spunem că salariul de bază pentru un profesor este salariul mediu pe economie național, dar nu a fost un consens pe această propunere, pentru că trebuie introdus pe legea salarizării unitare”, a completat Kelemen Hunor.

Iohannis nu vrea negocieri, ci merge pe calendarul deja agreat

Președintele Klaus Iohannis le-a transmis liderilor Coaliției că așteaptă să meargă foarte repede schimbarea premierilor, fără timp de „tras sfori“, care să permită instalarea unui nou Guvern până pe 30 mai. Șanse mari sunt ca noul Cabinet să aibă doar două partide.

„Vineri ar începe procedura şi în varianta optimală ea s-ar putea încheia pe 30 mai. Aceste chestiuni le-am spus şi celor din PNL. I-am rugat să trateze negocierile în coaliţie şi cu greviştii cu toată seriozitatea, să fie o parte relevantă în păstrarea stabilităţii guvernării, stabilitatea generală în România, fiindcă numai de instabilitate şi de certuri politice nu avem nevoie“, a afirmat șeful statului.