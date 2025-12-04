Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a emis un comunicat oficial miercuri, negând ferm informațiile vehiculate: „Niciunul dintre sistemele de drone «Sea Baby» ale SBU nu a intrat în apele teritoriale românești”. S BU a subliniat că Ucraina „aderă cu strictețe la dreptul internațional, nu încalcă frontierele internaționale”, conform Reuters, citat de Agerpres.

Reacția Kievului vine după ce Ministerul Apărării Naționale (MApN) de la București informase miercuri că o dronă maritimă, aflată la aproximativ 36 de mile marine est de Constanța, a fost neutralizată de scafandrii militari ai Forțelor Navale Române. Militarii Centrului 39 de Scafandri, sprijiniți de o navă a Gărzii de Coastă, au identificat obiectul plutitor ca fiind un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby, procedând la distrugerea prin detonare controlată în jurul orei 13:00.

Deși un purtător de cuvânt al MApN a confirmat că este vorba de un dispozitiv de tip „Sea Baby”, acesta a refuzat să precizeze țara de proveniență a dronei. În contextul acestui incident, MApN a subliniat că, în ultimii aproape patru ani, Forțele Navale Române au neutralizat aproximativ 150 de mine marine în Marea Neagră. Îngrijorările legate de siguranța transportului maritim în Marea Neagră, zonă crucială pentru cereale și petrol, au crescut semnificativ în urma atacurilor asupra unor petroliere cu legături rusești, unele revendicate de Ucraina. În acest sens, ministrul de externe turc, Hakan Fidan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranța în regiune, în timp ce România, Bulgaria și Turcia continuă să colaboreze într-un grup operativ comun pentru dezamorsarea minelor rătăcite de la începutul războiului din Ucraina.