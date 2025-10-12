În urmă cu o lună, anchetatorii au descoperit o ascunzătoare improvizată de Gânj: o vizuină săpată într-o zonă pustie, cu un tunel realizat din crengi, care ducea spre o groapă. În interior, au fost găsite vase ce, potrivit analizelor de laborator, aparțineau fugarului. De atunci, nu s-au mai înregistrat indicii privind locul unde se află. Echipele de căutare trimise din alte zone au fost retrase. Autoritățile au preferat să speculeze că Emil Gânj ar fi murit.

Noile urme de pași au fost găsite însă tot în zona Mureșului. Iar după examinarea criminaliștilor, ar corespunde lui Emil Gânj, spun surse din anchetă. Ba mai mult, polițiștii ar avea probe care indică faptul că ucigașul ar fi continuat să primească sprijin și, posibil, ar fi folosit un telefon mobil. Ancheta, însă, bate pasul pe loc, iar surse susțin chiar că polițiștii speră disperați ca sezonul rece să fie un aliat pentru ei în încercarea disperată de a-l captura pe individ.

Andra, tânăra mamă în vârstă de 23 de ani ucisă de Emil Gânj, este victima unui sistem care nu s-a străduit o clipă să o apere. Deși avea ordin de protecție și ar fi trebuit să fie păzită la poartă de un echipaj de polițiști, călăul ei a reușit să forțeze intrarea în curte, a spart geamurile și a ucis-o în timp ce ea încerca să se ascundă într-un dulap, apoi a incendiat-o.