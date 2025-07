Unii călători povestesc pe forumurile speciale de Facebook că nu au fost opriți la graniță, însă alții avertizează că riscul de a călători fără documente valide este real. „Acum ne-am întors și la dus nu am avut nici un control. La întors ne-au oprit la Negru Vodă, partea românească. Nu a fost un control propriu zis, pentru că ne-a oprit aleatoriu și au cerut acte doar pentru mașină și conducătorul auto… Dar. Nu poți merge la risc”, spune un utilizator. Altă mamă adaugă: „Eu am fost și m-am întors din Grecia, astăzi, cu fetița de 3 ani și jumătate. Am avut cu noi pașaportul ei, însă nu ne-a întrebat nimeni de acte. Este pe riscul tău propriu!”

Ce spune legea românească despre documentele copiilor?

Deși controalele la frontierele interne ale spațiului Schengen au fost eliminate, legislația românească privind documentele de călătorie ale minorilor nu s-a schimbat. Minorii sub 14 ani pot ieși din țară doar cu pașaport. Certificatul de naștere nu este document de călătorie. Minorii între 14 și 18 ani pot folosi și cartea de identitate, document introdus în 2025 pentru copiii sub 14 ani.

Poliția de Frontieră și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au transmis un apel la responsabilitate, reamintind că absența controalelor nu înseamnă că nu este obligatoriu să deții documente valabile. „Atenție! La frontierele interne ale României, polițiștii de frontieră pot desfășura activități/verificări polițienești în zona de competență, în cadrul cărora stabilesc identitatea și situația legală a persoanelor, fapt pentru care deținerea unui document valabil de călătorie este necesară în continuare”, precizează Poliția de Frontieră.

Documentele necesare pentru copii în 2025

Pentru copiii sub 14 ani, pașaportul este singurul document valabil pentru călătoriile internaționale. Pașaportul simplu electronic are o valabilitate de 3 ani pentru cei sub 12 ani și 5 ani pentru cei între 12 și 18 ani. Există și pașaportul simplu temporar, valabil 12 luni indiferent de vârstă. Pentru eliberarea pașaportului sunt necesare o serie de documente: certificatul de naștere al copilului, actele de identitate ale părinților, dovada plății taxei și, în anumite cazuri, procuri notariale sau hotărâri judecătorești.

