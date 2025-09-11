Viespile sunt tot mai numeroase în Thassos, avertizează turiștii care au avut de-a face cu aceste insecte. Pe un grup de Facebook dedicat românilor care aleg să-și petreacă vacanța pe insulă au apărut mai multe mesaje pe această temă, scrie Adevarul.

Să ne temem de viespi? Pro și contra

„Mulțumesc Thassos, joi am plecat de acolo. Poate la anul în Scala Potamia nu vor mai fi viespi”, este mesajul care a provocat o întreagă discuție.

La scurt timp s-a găsit și o persoană care i-a atras atenția că a intrat pe teritoriul insectelor și nu invers. „Tu te-ai dus la ele, nu ele au venit la ține. La viespi mă refer”, a scris acesta. „Nu, eu am fost în vacanță, nu la ele acasă. Era plin peste tot” , a venit răspunsul.

„Nu știu cu ce ar trebui să ajute comentariul tău. Sunt ani în care e plin, dar și ani în care sunt zero. De ce ar trebui să băgăm capul în pământ și să ne prefacem că o problemă nu există? Prima oară când am fost în Thassos ziceai că e invazie, vedeam viespi care omorau albine, erau peste tot pe nisip, și Doamne ferește să scoți ceva de mâncare că erai mâncat. Cu toată mama zațului ars tot nu mancai în pace. Mi s-a părut o experiență oribilă, mâncam doar seară. Noroc că am persistat și am mers și anul următor, și următor, și tot așa, și n-au mai fost, și a fost totul sublim, inclusiv anul trecut. Anul asta rețin că a plouat mult primăvară și iar a fost invazie de viespi, iar oamenii se plâng de asta. Nu văd care e problema, e normal să te plângi de condiții sub optime, se întâmplă. Important e să explicăm cauzele și faptul că nu mereu e așa, ci că acestea sunt excepțiile”, a intervenit cineva în discuție.

Conform sursei, Laszlo Zoltan, entomolog, a avertizat că înțepăturile acestor insecte pot fi letale. „Se spune că trei-patru mușcături pot ucide un om”, a spus acesta.

În cazul celor care au alergii sau au fost înțepați de mai multe insecte, apar dificultăți de respirație, umflarea feței sau amețeli, reacții care pot indica o reacție alergică severă. În acest caz, spun specialiștii, este esențial ca persoana respectivă să ajungă cât mai repede la Urgențe. În caz contrar, există chiar riscul decesului cauzat de veninul viespilor, scrie sursa precizată.