Turist - atacat de urs pe Transfăgărășan

Potrivit polițiștilor argeșeni, bărbatul se deplasa dinspre Barajul Vidraru spre Curtea de Argeș și, din cauza aglomerației, a fost nevoit să oprească motocicleta pe partea carosabilă. În acel moment, ursul aflat pe marginea drumului s-a apropiat și l-a atacat, mușcându-l de gamba piciorului drept. Animalul i-a doborât motocicleta și i-a scotocit în bagaje.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri victimei. Turistul a suferit o plagă superficială la picior, însă a refuzat transportul la spital.

Autoritățile atrag din nou atenția că prezența urșilor pe Transfăgărășan nu mai este o raritate, iar riscul unor astfel de incidente este ridicat. Polițiștii îi avertizează pe cei care tranzitează zona să manifeste prudență maximă și să nu se apropie de animalele sălbatice, indiferent de circumstanțe.

„Siguranța participanților la trafic depinde de respectarea recomandărilor. Orice interacțiune cu urșii poate deveni periculoasă”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.