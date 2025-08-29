Turist străin, atacat de un urs pe Transfăgărășan. Animalul i-a răsturnat motocicleta și i-a golit rucsacul

Turist străin, atacat de un urs pe Transfăgărășan. Animalul i-a răsturnat motocicleta și i-a golit rucsacul
Turist străin, atacat de un urs pe Transfăgărășan. Animalul i-a răsturnat motocicleta și i-a golit rucsacul

Momente de panică pe Transfăgărășan, unde un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs. Incidentul s-a petrecut sâmbătă, 23 august, în zona Valea lui Stan, pe sectorul de drum dintre Cetatea Poenari și Barajul Vidraru.

Turist - atacat de urs pe Transfăgărășan

Potrivit polițiștilor argeșeni, bărbatul se deplasa dinspre Barajul Vidraru spre Curtea de Argeș și, din cauza aglomerației, a fost nevoit să oprească motocicleta pe partea carosabilă. În acel moment, ursul aflat pe marginea drumului s-a apropiat și l-a atacat, mușcându-l de gamba piciorului drept. Animalul i-a doborât motocicleta și i-a scotocit în bagaje.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri victimei. Turistul a suferit o plagă superficială la picior, însă a refuzat transportul la spital.

Autoritățile atrag din nou atenția că prezența urșilor pe Transfăgărășan nu mai este o raritate, iar riscul unor astfel de incidente este ridicat. Polițiștii îi avertizează pe cei care tranzitează zona să manifeste prudență maximă și să nu se apropie de animalele sălbatice, indiferent de circumstanțe.

„Siguranța participanților la trafic depinde de respectarea recomandărilor. Orice interacțiune cu urșii poate deveni periculoasă”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.