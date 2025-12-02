În aceste momente, peste 100.000 de oameni din județele Prahova şi Dâmboviţa, nu au apă potabilă în urma problemelor de la barajul paltinu. Victor Ponta o critică acum pe ministra de la mediu pentru modul în care a gestionat situația însă în mandatul de premier, în 2014 a dat ordin să se inunde satele românești pentru a salva Belgradul.
„În octombrie, contrar opiniilor specialiștilor, ministrul USR al Mediului dă ordin direct de începere a unor lucrări la Barajul Paltinu – baraj care asigură apa potabilă pentru 20 de localități din Prahova și Dâmbovița. Pentru efectuarea lucrărilor s-a scăzut nivelul apei din baraj până în zona în care aceasta nu mai este potabilă. Lucrările nu pot fi finalizate mai devreme de 6 luni și nu au fost pregătite soluții alternative.
După ce oamenii au rămas fără apă potabilă (spitale, școli, instituții închise) și a izbucnit scandalul în presă, ministrul USR al Mediului a încercat să își acopere greșeala și a ordonat (ilegal) pomparea apei nepotabile în rețea, ceea ce transformă criza apei într-o criză sanitară.Cum este vorba despre un ministru USR, premierul Bolojan „bagă capul în nisip” și nu are curajul să sancționeze un ministru incompetent și rău-intenționat”, a scris Victor Ponta pe pagina de Facebook.