În aceste momente, peste 100.000 de oameni din județele Prahova şi Dâmboviţa, nu au apă potabilă în urma problemelor de la barajul paltinu. Victor Ponta o critică acum pe ministra de la mediu pentru modul în care a gestionat situația însă în mandatul de premier, în 2014 a dat ordin să se inunde satele românești pentru a salva Belgradul.

„În octombrie, contrar opiniilor specialiștilor, ministrul USR al Mediului dă ordin direct de începere a unor lucrări la Barajul Paltinu – baraj care asigură apa potabilă pentru 20 de localități din Prahova și Dâmbovița. Pentru efectuarea lucrărilor s-a scăzut nivelul apei din baraj până în zona în care aceasta nu mai este potabilă. Lucrările nu pot fi finalizate mai devreme de 6 luni și nu au fost pregătite soluții alternative.

După ce oamenii au rămas fără apă potabilă (spitale, școli, instituții închise) și a izbucnit scandalul în presă, ministrul USR al Mediului a încercat să își acopere greșeala și a ordonat (ilegal) pomparea apei nepotabile în rețea, ceea ce transformă criza apei într-o criză sanitară.Cum este vorba despre un ministru USR, premierul Bolojan „bagă capul în nisip” și nu are curajul să sancționeze un ministru incompetent și rău-intenționat”, a scris Victor Ponta pe pagina de Facebook.

Trei oameni au murit si sute de persoane au fost nevoite să își părăsească gospodăriile in timpul inundațiilor din 2014, dar după declarațiile premierului de la acea vreme nu s-a luat nicio măsură.