Într-o postare pe o rețea de socializare, Anastasiu susține că politicienii vor vâna fiecare mișcare a Oanei Gheorghiu, pentru a-i critica greșelile.

Totodată, fostul vepremier Anastasiu îi îndeamnă pe susținătorii reziștilor să intre în politică.

De altfel, șpăgarul spune că a trăit puține momente frumoase în politică și s-a confruntat cu atacuri.

Gheorghiu, rezista care ar putea dinamita Coaliția

Numirea Oanei Gheorghiu a stârnit un scandal fără precedent în Coaliție, în special în relația cu PSD. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat că desemnarea unei persoane care s-a exprimat public împotriva lui Donald Trump riscă să compromită definitiv parteneriatul strategic cu Statele Unite. În urma acestor critici, Grindeanu nici măcar nu a fost invitat la ceremonia de depunere a jurământului de către noul premier.

Dragoș Anastasiu și-a dat demisia din guvern în urma unui uriaș scandal, provocat de dezvăluirile Realitatea Plus, care a arătat că omul de afaceri a denunțat un inspector ANAF căruia, timp de 8 ani, i-a dat șpagă.

