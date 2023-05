Mai exact, potrivit ziarului Puterea, 7 spitale vor merge către județele controlate de PNL, 6 către fiefuri PSD, iar cele două spitale din Capitală vor ajunge la Ministerul de Interne sau cel al Apărării.



OUG-UL dat la ceas de seară este, însă, ilegal, scriu cei de la ziarul Puterea.



În primul rând, o ordonanță de urgență intră în vigoare imediat după publicarea ei în Monitorul Oficial. Aceasta, însă, va intra în vigoare, după ce ”Se reglementează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la cererea” autorităților locale și a instituțiilor interesate.





În al doilea rând, ar trebui justificată urgența. În acest OUG, justificarea este făcută prin....



... ”Necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar prin transferul rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către autoritățile administrației publice locale, ministere sau instituții, în condițiile încetării valabilității Contractului-cadru privind decontarea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a serviciilor medicale....la data de 30 iunie 2023”.



Practic Grindeanu justifică urgența prin faptul că și-a încetat valabilitatea contractul cu CNAS, deși acel contract ar fi putut fi oricând prelungit.



Totodată, Ministerul Justiției nu a avizat această ordonanță. Justificarea neavizării reiese din documentul transmis premierului cu două zile înainte de adoptarea acestei ordonanțe de urgență.



„Nu rezultă efectiv care este actul prin care se realizează transferul spitalelor, respectiv prezenta ordonanță de urgență, sau HG la care face referire, iar pe de altă parte, nu rezultă care este actul prin care se transferă atribuțiile și competențele Ministerului Transporturilor”, se menționează în avizul negativ al Ministerului Justiției.



În plus, mai scriu cei de la Puterea, Sorin Grindeanu nu a pus în transparență acest proiect de ordonanță de urgență. Totodată, proiectul nu are nici avizul Consiliul Economic și Social.



Cele 15 spitale CFR care sunt râvnite de baronii locali PSD, PNL și UDMR sunt din 11 județe, plus municipiul București.