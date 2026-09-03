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Extern· 1 min citire
Trump este pregătit să lovească din nou Iranul „în orice moment”. Teheranul jură să „distrugă” Statele Unite
Trump vs Kameney
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran escaladează, pe fondul atacurilor reciproce dintre cele două părți. Președintele Donald Trump s-a declarat pregătit să lovească din nou Iranul «în orice moment», iar Teheranul a răspuns cu un atac de amploare în Orientul Mijlociu și a promis că va «zdrobi» inamicul american.
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