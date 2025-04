Este dormitorul tau confortabil pentru doua persoane?

Cand intri in dormitor, ti se vede patul? Sau este ascuns dupa usa? In cazul in care patul nu este "la vedere", specialistii in feng-shui spun ca nu esti pregatit pentru dragoste si te ascunzi de ea.

Este loc liber in sifonier?

Un sifonier aerisit lasa energia feng shui sa circule si sa aduca cu ea sanatate, oportuntiati si noroc in dragoste.

Ai grija la trinitatea dormitor-baie-bucatarie

Energia feng shui trebuie sa circule in aceste zone importante din casa. Orice dezechilibru intr-una din ele se va reflecta mai devreme sau mai traziu in energia relatiei amoroase.

Poti sa te vizualizezi in viitor alaturi de barbatul si femeia visurilor tale?

Cum arata femeia/barbatul visurilor tale? Il/o poti vedea? Vizualizeaza casa ta impreuna cu femeia/barbatul visurilor tale. Cum arata, ce culori sunt, a ce miroase? Evita imaginile triste, daca vrei sa atragi norocul in dragoste.

Atentie la energia din Sud-Vestul casei

Elementul feng-shui de care trebuie sa ai grija este Pamantul. Asta inseamna ca in casa ta ar trebui sa existe elemente si culori care sa intareasa fie semnul Pamant, fie semnul Foc. Evita elementele care simbolizeaza Apa, Lemnul si Metalul.

Elementele din cristal roz sunt de asemenea benefice planului amoros.

sursa