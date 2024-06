Ultimele imagini cu cei trei sunt de-a dreptul șocante. Aceștia stau îmbrățișați și neputincioși în mijlocul râului învolburat fără nicio șansă de scăpare din mijlocul puhoaielor. Chiar dacă pompierii au încercat să le arunce mai multe frânghii, totul a fost în zadar. În doar câteva minute, cotele râului au crescut, iar tinerii au fost luați de curenții puternici.

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen — Tg1 (@Tg1Rai) May 31, 2024

Potrivit Il Messaggero, cei trei tineri ar avea naționalitate română. Una dintre tinere are 20 de ani și este fiica unor români stabiliți în Campoformido (Udine). Cealaltă fată are 23 de ani și a venit acum trei zile din România pentru a-și vizita părinții care lucrează în Udine, urmând să se întoarcă înapoi în țară. Tânărul are 25 de ani, șoferul autoturismului surprins în imagini, ar locui în Austria, deși este domiciliat în Udine.

MAE: „Până la acest moment, autoritățile italiene nu au confirmat cetățenia persoanelor dispărute”.

MAE, prin intermediul Consulatului General al României la Trieste, s-a autosesizat în urma apariției în mass-media italiană a informațiilor cu privire la dispariția a trei persoane, posibil cetățeni români, în apele fluviului Natisone, regiunea Friuli Venezia Giulia din Italia, în contextul puternicelor inundații provocate de precipitațiile abundente din ultima perioadă.

Astfel, reprezentanții oficiului consular au întreprins în regim de urgență demersuri pe lângă autoritățile italiene competente pentru obținerea unor informații oficiale cu privire la cetățenia și identitatea persoanelor dispărute, arată MAE într-un răspuns la solicitarea Mediafax.