Comandamentul Operaţional Sudic al Ucrainei a anunţat că trei persoane au murit în urma atacului asupra autobuzului de lângă Dovhe, relatează The Guardian.

Microbuzul transporta şapte persoane care erau evacuate din satul Starosillea, ocupat temporar de forţele ruse, din regiunea Herson.

Supravieţuitorii rămaşi au fost internaţi în spital, potrivit presei locale.

⚡️ Update: Death toll due to Russian shelling of evacuating minibus rises to 3.



Ukraine’s Operational Command “South” reported that three people have now died from the Russian attack on a minibus near Dovhove, Kherson Oblast.