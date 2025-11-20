Deși la jumătatea lunii noiembrie a fost promulgată noua lege care obligă posesorii de biciclete și trotinete electrice să dețină o Asigurare de Răspundere Civilă (RCA) – sub sancțiunea unor amenzi între 1.000 și 2.000 de lei – măsura nu poate fi aplicată.

Polițiștii atrag atenția că textul legii, adoptat de Parlament și promulgat de Președintele României, conține o lacună majoră. Așa cum este redactat, actul normativ permite aplicarea de sancțiuni doar în cazul circulației „autovehiculelor” neasigurate.

Polițistul Tavi Perțea a explicat că „Toate autovehiculele sunt vehicule, dar nu toate vehiculele sunt autovehicule. Trotineta electrică este vehicul, nu autovehicul”. Din cauza acestei formulări precise, polițiștii nu au temei legal să amendeze posesorii de trotinete sau biciclete electrice care nu dețin RCA. Mai mult, lacuna afectează și sancționarea lipsei asigurării pentru alte categorii de vehicule, precum tractoarele, tramvaiele, remorcile și semiremorcile.

Ce stabilește directiva UE și noua Lege adoptată

Legea 181/2025, intrată în vigoare pe 16 noiembrie, modifică Legea 132/2017 și transpune o Directivă UE din 2021. Scopul său principal era creșterea siguranței în trafic și permiterea încheierii de înțelegeri amiabile în caz de accident, fără a mai fi necesară intervenția Poliției (dacă nu există răniți și ambele vehicule au RCA).

Obligația de a cumpăra RCA vizează doar acele trotinete și biciclete electrice care se încadrează în standarde europene de putere, adică cele care au o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h și cele care au o masă proprie de peste 25 de kilograme și pot circula cu peste 14 km/h.

Reguli de circulație pentru trotinetele electrice

În ciuda blocajului privind sancțiunile RCA, Codul Rutier menține în vigoare reglementările stricte de circulație pentru trotinetele electrice. Sunt considerate vehicule motorizate (iar cele care depășesc 25 km/h pot necesita permis Categoria AM). Accesul pe drumurile publice este permis de la vârsta de 14 ani (cu cască obligatorie între 14 și 16 ani).

Sunt obligate să circule numai pe pistele pentru biciclete. În lipsa acestora, circulația este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h. Este strict interzisă circulația pe trotuare (dacă nu există pistă amenajată), pe Drumuri Naționale, Expres sau pe autostrăzi. Trotinetele trebuie să fie echipate cu elemente reflectorizante, frâne și lumini funcționale, fiind interzisă circulația a mai mult de o persoană.