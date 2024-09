Primăria Constanța a atribuit mai multe contracte pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reamenajarea Spațiului Public din zona Teatrului Național De Operă Și Balet Oleg Danovski”. Valoarea contractelor ajung la suma de 7.179.000 de lei. Ciudat este că firmele care au câștigat contractul n-au nicio treabă cu mobilitatea urbană. Una se ocupă cu echipamente medicale, cealaltă cu fabricarea lemnului. Ambele au subcontractat o altă societate să se ocupe de lucrări.

Parcul Teatrului Oleg Danovski va fi reabilitat. În parcul din fața Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” vor avea loc lucrări care includ reînnoirea și îmbunătățirea vegetației și a zonelor verzi, refacerea aleilor, modernizarea instalațiilor și a rețelelor de iluminat, restaurarea și înlocuirea mobilierului urban deteriorat, amenajarea unui loc de joacă modern, precum și instalarea unui sistem automat de irigații.

Primăria Constanța a semnat, de curând, trei contracte privind execuția de lucrări pentru realizarea obiectivului de inventiții „Reamenajarea Spațiului Public Din Zona Teatrului Național De Operă Și Balet Oleg Danovski”.

Firma care va supraveghea lucrările este abia înființată

Contractul pentru serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea execuției lucrărilor a fost câștigat de firma Gecos Consult SRL, înființată de un an, în august 2023. Documentul semnat pe 16 septembrie a.c. are o valoare de 99.000 de lei și are o durată a serviciului de dirigenție de maxim 6 luni. Firma contractată este din Constanța și are ca obiect de activitate „Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea”. Fiind nou înființată, firma încă nu a raportat cifre de afaceri. Administratorul societății Gecos Consult SRL este Costea George. Aceeași firmă a obținut și contractul pentru serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea execuției lucrărilor de reamenajare, modernizare și modificare fațadă Galeria de Artă.

Firma responsabilă de asistența tehnică, abonată la banii publici

Firma care a câștigat contractul pentru asistența tehnică din partea proiectantului pentru urmărirea execuției lucrărilor este Holiday D’Sign Consult SRL, din Ploiești. Contractul a fost semnat pe 16 septembrie a.c. și are o valoare de 80.000 de lei. Se știe că firma este abonată la contracte cu municipalitatea Constanța, în trecut elaborând proiecte pentru reabilitarea zonei Coiciu – Casa de Cultură, dar și pentru mai multe instituții de învățământ din oraș precum Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” și Şcoala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu”. Holiday D’Sign Consult SRL a fost înființată în anul 2006 și are obiectul de activitate „Activități de arhitectură”. În anul 2023 a înregistrat o cifră de afaceri de 485.989 de euro, profit de 223.391 de euro și datorii de 156.233 de euro, cu doar 2 angajați.

