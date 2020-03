Traian Băsescu șochează: PSD va câștiga alegerile locale

Traian Basescu prevede o victorie a PSD in alegerile locale ce urmeaza sa se desfasoare in acest an. Iata mesajul fostului presedinte, pe Facebook:

"Dreapta se pregăteşte pentru eşec! Alegerile locale se apropie vertiginos şi nimeni nu are iniţiativa realizării unor alianţe pentru a contracara efectul favorabil pentru PSD al alegerilor într-un singur tur. PNL urmează să-şi valideze zilele acestea candidaţii la funcţiile de primar, USR a început să-şi anunţe candidaţii la sectoarele Bucureştiului, iar PMP încearcă inutil să găsească formule prin care să-i convingă pe liberali că alianţa trebuie să funcţioneze şi dincolo de alegerea lui Nicuşor Dan.

Se pare însă că orgoliile şi lipsa de viziune vor face din dreapta românească o victimă sigură a alegerilor locale, dând PSD ocazia să-şi marcheze revenirea printr-o victorie. Incapabili să pună interesele dreptei în ansamblul ei deasupra propriilor orgolii şi interese, Orban, Cioloş şi Barna par hotărâţi să sacrifice şansa candidaţilor comuni în favoarea unor liste de candidaţi cenuşii, lipsiţi de valoare şi cu mici excepţii, fără nici o şansă de a câştiga primăriile pentru care candidează.

Câştigarea de către PSD a alegerilor locale le va crea o excelentă platformă pentru legislative. Liderilor partidelor de dreapta nu le lipsesc soluţiile legale şi politice pentru a câştiga alegerile locale, ci le lipseşte voinţa şi mintea. Este al 12-lea ceas. Orban, Barna, Cioloş, Tomac, faceţi ceva !"