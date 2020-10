Traian Băsescu, anunț foarte dur: "Trebuia să fim în stare de urgență"

Traian Basescu a vorbit la Realitatea PLUS despre ultimele date și statistici coronavirus dar și despre deciziile oamenilor politici în acest context:

"In momentul de fata nu mai exista scenariu optimist, numai naivii spun ca e scenariu optimist la 6500 de imbolnaviri pe zi la 30.000 de teste. Nu mai exista scenariu optimist, suntem intr-o stare de urgenta sanitara in primul rand pentru ca sistemul sanitar este la limita, isi atinge limitele zilele urmatoare. Cand ai 100 de morti pe zi nu mai este joaca, e urgenta si nu exista scenariu pozitiv, doar decizie sau indecizie, balbaiala sau om politic care isi asuma.

Trebuie facut ceea ce nu s-a facut, ca de asta am ajuns aici. Nu tine exemplul cu Franta, Marea Britanie, Germania. Aceste state au resursa sanitara majora, iar pe de alta parte in momentul de fata Europa e condusa de politicieni care se uita in primul rand la sondaje si iau decizii importante in functie de sondaje. Daca vrem sa vedem un premier responsabil ne ducem in Noua Zeelanda, premierul care a facut ca Noua Zeelanda cu masuri extrem de dure sa fie intr-o situatie spectaculoasa in raport cu ce e in Europa. Aici avem oameni politici care conduc dupa sondaje, vor sa nu supere populatia dar o duc drept la cimitir.

Nu se poate carantina un oras ca Bucurestiul sau carantinari zonale. Bucurestiul trebuie sa intre in niste masuri mult mai severe pentru a opri cresterea. Batalia este pentru sistemul sanitar, sa nu il fortam dincolo de limitele lui.



Trebuia sa fim in stare de urgenta. S-au luat masuri contra timp. Cand am inceput sa ajungem la 1000 de imbolnaviri pe zi, noi am deschis tot la 1 septembrie, alegeri, deschiderea scolilor. Asta nu inseamna masuri in acord cu realitatea. S-au luat masuri populiste ca peste tot in Europa. Diferenta este ca avem un sistem de sanatate mult mai subred. ", a declarat Băsescu la Realitatea.