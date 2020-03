Traian Băsescu: "Guvernul greseste! Avem de salvat ce se mai poate salva - 200.000 de oameni în șomaj înseamnă nimic față de ce va urma"

"Mai avem de salvat ce se poate salva din epidemia care vine peste noi. In situatii de urgenta Guvernele nu sunt in salonul de bune mariere. Iau masuri, nu recomandari. Recomandari se dau cand e soare sus si suntem pe plaja. Guvernul gresete cu aceasta politica a pasilor marunti. Au inceput in sfarsit sa faca ce trebuiau sa faca acum o luna. Au inceput sa-i duca direct la cazare si sa-i duca direct in carantina pe cei care vin din Italia. Trebuie sa continue aceasta politica daca vrem sa diminuam la maxim impactul. Faptul ca s-a ratat inceputul si oameni din Italia si Spania s-au imprastiat in tara creeaza conditii ingrozitoare pentru viitor. Au inceput acum sa inchirieze hoteluri. Niciun cetatean care vine din zona rosie sau galbena nu poate sa ramana in afara procedurilor de carantina.", a declarat Traian Basescu la Realitatea PLUS.

Mai mult, Traian Basescu a declarat ca cifra de 200.000 de someri nu este una de speriat si nici nu este reala, insa in comparatie cu situatia din sanatate este o problema mai putin importanta.

"200.000 de oameni in somaj tehnic inseamna nimic fata de ce va urma. 200.000 e o cifra incorecta. In somaj tehnic erau mai demult. Aici au impachetat si mame in concedii medicale. Cifra e mult mai mica decat cea anuntata de doamna ministru. Cei care vor avea pleca in somaj tehnic vor avea resursa. Marea problema este protejarea medicilor. Nu contenesc sa spun acest lucru. Nu are nicio relevanta ca avem 200.000 de oameni in somaj in raport cu ceea ce se intampla in zona de sanatate. Medicii nu sunt protejati, nu-i suficient, nu sunt suficiente substante pentru indepartarea microbilor in spitale. Problema e ca avem deja un exemplu, la Suceava 11 medici infectati. Nu se stie cati sunt in alte parti. Avem nevoie sa facem in fiecare zi teste rapide medicilor. Avem nevoie sa bagam armata in comune si sa bagam izolare in case", a declarat Basescu.