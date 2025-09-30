La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD, sprijiniți de două ambulanțe SAJ.

Salvatorii au găsit una dintre victime, bărbatul de 50 de ani, încarcerată în autoturism.După extragere, acesta a fost predat echipajului medical, fiind conștient și cooperant, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

Cea de-a doua victimă, pietonul de 18 ani, se afla în stop cardio-respirator la sosirea forțelor de intervenție. Medicii au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat la spital, unde tânărul a decedat, relatează ePitești.ro.

Din primele informații, accidentul s-a produs după ce bărbatul de 50 de ani ar fi efectuat o manevră de întoarcere fără a se asigura corespunzător. Mașina sa a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un tânăr de 18 ani, după care a acroșat pietonul aflat pe carosabil, precizează autoritățile.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă. O anchetă este în plină desfășurare pentru a se stabili cauzele și condițiile producerii accidentului.