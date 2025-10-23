Potrivit prim-procurorului adjunct Dan Gîlcescu, purtător de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, trupurile celor doi prezentau urme de împușcare.

Ce armă au descoperit anchetatorii în mașină

În interiorul mașinii a fost găsit un pistol de asomare, un dispozitiv folosit de obicei pentru animale. Tinerii erau împreună de circa un an și plecaseră de acasă din Bacău cu o zi înainte de a fi descoperiți decedați. Cazul este investigat inițial ca dosar penal pentru omor la parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita.

Crimă urmată de sinucidere, este una dintre variantele luate în calcul de criminaliști

Deși ancheta a început sub acuzația de omor, procurorii nu exclud nicio variantă, inclusiv scenariul de crimă urmată de sinucidere.

Dosar penal pentru omor, deși anchetatorii nu exclud și alte variante

„S-a deschis dosar penal la parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs,” a declarat Dan Gîlcescu.

Descoperirea macabră a fost făcută de un cetățean care a alertat autoritățile după ce a observat autoturismul parcat în zona împădurită.

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile pentru a se stabili cu exactitate cauzele deceselor celor doi tineri din Bacău.