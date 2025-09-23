Intervenția autorităților

Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au ajuns de urgență la locuința de pe bulevardul Liviu Rebreanu, unde, din păcate, medicii chemați la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul minorului.

„La data de 23 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați prin apelul unic de urgenţă 112 de către o femeie cu privire la faptul că fiul său de 6 ani s-ar fi înecat în baie. Din păcate, cele sesizate s-au confirmat”, a transmis IPJ Timiș.

Detalii șocante în timpul cercetărilor

În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit că, în cadă, lângă copil, se afla și un uscător de păr aflat în priză. Nu se știe, deocamdată, dacă aparatul a avut legătură cu moartea băiatului.

Mama minorului le-a declarat anchetatorilor că și-a lăsat copilul nesupravegheat aproximativ zece minute, iar când a revenit l-a găsit fără suflare.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.