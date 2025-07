Vânzările cu amănuntul în Uniunea Europeană și zona euro au scăzut semnificativ în luna mai, față de luna aprilie, arată datele publicate luni de Eurostat. Printre țările cu cea mai mică reducere a vânzărilor se află România, deși, paradoxal, este țara europeană care are cele mai grave probleme economice, din cauza deficitului bugetar uriaș. De altfel, în analiza de la an la an, România a avut una dintre cele mai mari creșteri ale vânzărilor cu amănuntul.