Actorul Michael Madsen a murit joi dimineaţă în locuinţa sa din California, a anunţat presa americană. El a fost găsit fără suflare de către autorităţile care au răspuns la un apel la 911, iar din primele informaţii se pare că ar fi suferit un stop cardiac.

Madsen a fost un actor prolific, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din filmele lui Quentin Tarantino Reservoir Dogs, Kill Bill: Vol. 2, The Hateful Eight şi Once Upon a Time in Hollywood.

Atât la TV, cât şi în cinema, a portretizat adesea personaje dure, fie că sunt de partea bună sau rea a legii

În memoria cinefililor, Madsen rămâne ca protagonist într-una dintre cele mai emblematice, dar și violente, scene din filmul lui Quentin Tarantino “Reservoir Dogs”.

Rest in Peace, Michael Madsen (1957-2025) pic.twitter.com/hhyl98ycDB — Pierry Chan (@pierrychan1984) July 3, 2025

Actorul a fost căsătorit de trei ori şi a avut şapte copii, dintre care unul a murit în 2022, la 26 de ani. Decesul a provocat și divorțul între Madsen și soția sa.